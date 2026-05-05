Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Cité Corsaire Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo

Saint-Malo

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Cité Corsaire

Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Profitez en septembre des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter nos pépites, accompagné d’ un guide à tarif réduit de 50 %.

Saint-Malo est célèbre pour sa Cité Corsaire, synonyme d’aventure, de voyage et de rêve. Nommé par Vauban ingénieur en chef et directeur des fortifications de Saint-Malo , Garangeau construit la citadelle sur un rocher au milieu de la mer. Port incontournable français aux XVII et XVIIIe siècle, Saint-Malo devient le berceau des corsaires et des grands hommes. Monter sur les remparts de Saint-Malo, longs de 1754 mètres et s’imprégner de la devise officieuse Ni français, ni breton, malouin suis .

Groupe limité à 35 personnes. Visite en français. Durée de la visite: 1h30.

Réservation obligatoire ci-dessous (bouton Réservez ) et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). .

Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 825 13 52 00

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Cité Corsaire

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Cité Corsaire Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel