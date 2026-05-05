Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Cité Corsaire Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Cité Corsaire Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo samedi 19 septembre 2026.
Saint-Malo
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Cité Corsaire
Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Profitez en septembre des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter nos pépites, accompagné d’ un guide à tarif réduit de 50 %.
Saint-Malo est célèbre pour sa Cité Corsaire, synonyme d’aventure, de voyage et de rêve. Nommé par Vauban ingénieur en chef et directeur des fortifications de Saint-Malo , Garangeau construit la citadelle sur un rocher au milieu de la mer. Port incontournable français aux XVII et XVIIIe siècle, Saint-Malo devient le berceau des corsaires et des grands hommes. Monter sur les remparts de Saint-Malo, longs de 1754 mètres et s’imprégner de la devise officieuse Ni français, ni breton, malouin suis .
Groupe limité à 35 personnes. Visite en français. Durée de la visite: 1h30.
Réservation obligatoire ci-dessous (bouton Réservez ) et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). .
Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 825 13 52 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Cité Corsaire
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la Cité Corsaire Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
- Concert chœur et orgues : Vers la lumière ! Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo 9 mai 2026
- Concert Vers la lumière Chœur d’Enfants de Bretagne Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo 9 mai 2026
- Concert Vers la lumière Place Jean de Châtillon Saint-Malo 9 mai 2026
- Saint-Malo en chapeau ! Saint-Malo 10 mai 2026
- Après-midi jeux d’échecs Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo 10 mai 2026