Visite guidée du site ENSM de Saint Malo, ENSM – Ecole Nationale Supérieure Maritime, Saint-Malo

Informations pratiques

Visite guidée du site ENSM de Saint Malo Vendredi 18 septembre, 10h00, 11h30, 14h00 ENSM – Ecole Nationale Supérieure Maritime Ille-et-Vilaine

Vous pouvez vous enregistrer dès à présent.

L’accueil se fera à 10h, 11h30 et 14h / ENSM – campus 38 rue de la Croix Desilles, à Saint-Malo ; Limité à 20 personnes par créneau. / Visite gratuite et ouverte à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Cette journée dédiée aux thèmes « Patrimoines en mouvement : circulations, migrations et empreintes » sera l’occasion de devenir, le temps d’une visite, un futur officier de la marine marchande en découvrant les équipements pédagogiques uniques.

ENSM – Ecole Nationale Supérieure Maritime 38 Rue de la Croix Desilles, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne 09 70 00 04 10 http://supmaritime.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-ensm-saint-malo2 »}] Implanté depuis 2023 sur le site universitaire de Paramé, le site ENSM de Saint-Malo forme les futurs officiers de la Marine Marchande dans un nouvel environnement.

Devenez, le temps d’une visite, un futur officier de la marine marchande en découvrant les équipements pédagogiques uniques (les simulateurs passerelles, machines). La visite est gratuite et ouverte à tous. transport à proximité et parking

La Journée Européenne du Patrimoine du site ENSM de Saint-Malo a lieu le vendredi 18 septembre 2026.

©ENSM