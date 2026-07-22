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AGENDA · Saint-Malo

Trail de la Côte d’Emeraude Saint-Malo

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Esplanade Saint-Vincent
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

Trail de la Côte d’Emeraude

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

TRAIL DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE

• Le samedi (54 km) départ Saint-Benoît-des-Ondes à 11 h, arrivée Esplanade Saint-Vincent.

• Le dimanche (32 km) départ Saint-Coulomb à 11 h, arrivée Esplanade Saint-Vincent.

Tarifs 46 € le samedi, 34 € le dimanche (1000 participants par course)   .

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Trail de la Côte d’Emeraude Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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