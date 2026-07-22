Trail de la Côte d’Emeraude Saint-Malo
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Trail de la Côte d’Emeraude
Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
TRAIL DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE
• Le samedi (54 km) départ Saint-Benoît-des-Ondes à 11 h, arrivée Esplanade Saint-Vincent.
• Le dimanche (32 km) départ Saint-Coulomb à 11 h, arrivée Esplanade Saint-Vincent.
Tarifs 46 € le samedi, 34 € le dimanche (1000 participants par course) .
Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Trail de la Côte d’Emeraude Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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