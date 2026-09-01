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AGENDA · Plougonvelin

Stages d’initiation au gyotaku Plougonvelin

jeudi 24 septembre 2026 · Plougonvelin

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Atelier Traces de mer
Ville
29217 Plougonvelin
Département
Finistère
Tarif

Plougonvelin

Stages d’initiation au gyotaku

Atelier Traces de mer Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 09:30:00
fin : 2026-09-25 16:30:00

Date(s) :
2026-09-24

Artiste peintre, j’ai installé mon atelier à la pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin. Fascinée par l’approche japonaise du gyotaku, je me suis perfectionnée dans cet art traditionnel auprès des plus grands maîtres à Osaka. Je développe différentes techniques de prise d’empreinte, linogravure, gyotaku, tataki zomé,…

Je trouve mon inspiration dans la nature, prospectant le milieu marin comme le monde végétal. Ces univers concentrent tant de beauté, que reproduire leur empreinte et ainsi percevoir le monde en relief constitue pour moi un signe de profond respect de la nature, autorisant l’artiste à offrir humblement un autre regard sur notre environnement.
Animée par le plaisir de transmettre et de partager, je propose des stages d’initiation et de perfectionnement pour tous niveaux à l’issue desquels vous repartirez avec vos propres réalisations .   .

Atelier Traces de mer Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 86 47 88 89 

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English :

L’événement Stages d’initiation au gyotaku Plougonvelin a été mis à jour le 2026-08-24 par OT IROISE BRETAGNE

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