Stages vacances aux Bains des Docks Quai de la Réunion Le Havre
Stages vacances aux Bains des Docks Quai de la Réunion Le Havre lundi 6 juillet 2026.
Le Havre
Stages vacances aux Bains des Docks
Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 11:15:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Pendant les vacances d’été, Les Bains des Docks proposent des stages de natation dédiés aux enfants.
Groupe Initiation
Acquérir une sécurité en milieu aquatique tout en prenant du plaisir. Travail sur la respiration, l’immersion, les entrées dans l’eau et les déplacements (avec ou sans matériel).
Groupe Confirmé
Découvrir de nouvelles nages. Travail sur les techniques de natation, amélioration des nages déjà acquises et apprentissage de nouvelles nages.
De 6 à 12 ans
Stage sur 5 jours De 11h15 à 12h
Inscriptions obligatoires à l’accueil des Bains Des Docks. .
Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com
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English : Stages vacances aux Bains des Docks
L’événement Stages vacances aux Bains des Docks Le Havre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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