Stages vacances aux Bains des Docks Quai de la Réunion Le Havre lundi 6 juillet 2026.

Le Havre

Stages vacances aux Bains des Docks

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 11:15:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Pendant les vacances d’été, Les Bains des Docks proposent des stages de natation dédiés aux enfants.

Groupe Initiation

Acquérir une sécurité en milieu aquatique tout en prenant du plaisir. Travail sur la respiration, l’immersion, les entrées dans l’eau et les déplacements (avec ou sans matériel).

Groupe Confirmé

Découvrir de nouvelles nages. Travail sur les techniques de natation, amélioration des nages déjà acquises et apprentissage de nouvelles nages.

De 6 à 12 ans

Stage sur 5 jours De 11h15 à 12h

Inscriptions obligatoires à l’accueil des Bains Des Docks. .

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com

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English : Stages vacances aux Bains des Docks

L’événement Stages vacances aux Bains des Docks Le Havre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie