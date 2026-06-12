STAGES VACANCES D’ÉTÉ 7 À 13 ANS- ENFANTS DESIGNERS Montpellier
STAGES VACANCES D’ÉTÉ 7 À 13 ANS- ENFANTS DESIGNERS Montpellier lundi 6 juillet 2026.
Montpellier
STAGES VACANCES D’ÉTÉ 7 À 13 ANS- ENFANTS DESIGNERS
13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier Hérault
Tarif : 120 – 120 – 340 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13
Dans le cadre des vacances scolaires, l’atelier Enfants Designers propose des stages en design, stop motion et architecture à destination des enfants de 7 à 14 ans.
Programme détaillé des stages Design et Architecture pour les 7-13 ans du 06 au 10 et du 13 au 17 juillet 2026
►Semaine 1 (06/07 au 10/07)
Matin (9h-12h) Le Pli dans les 4 champs du design
Exploration du pli comme principe de conception dans le design textile, graphique, l’architecture et le mobilier
Activités dessin, maquette, prototypage
Intervenante Hélène RALLO (artiste enseignante, fondatrice d’Enfants Designers)
Après-midi (14h-17h) Matière, terre et architecture
Découverte de la matière terre pour imaginer et construire une maison puis une ville collective en maquette
Pratique du dessin d’architecture, notion d’échelle, communication de projet
Intervenant Alexandre VARET (architecte spécialisé en construction en terre)
►Semaine 2 (13/07 au 17/07)
Matin (9h-12h) Méga aire de jeu
Les enfants deviennent designers d’espaces ludiques, imaginent la ville comme terrain de jeu
Activités dessin, maquette, communication de projet collectif
Intervenant Zakaria VIAL (architecte designer d’espaces ludiques)
Après-midi (14h-17h) Géométrie dans l’espace
Parcours ludique pour appréhender la géométrie dans l’espace par le dessin et la fabrication
Construction d’un dôme géodésique à grande échelle
Intervenant Jaafar FANCHI (architecte D.E., président de U-Lab)
Sur réservation
Stage demi-journées 120 euros
Stage journées complètes 340 euros
Pause déjeuner au jardin des plantes .
13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 66 14 20 15 atelier@enfantsdesigners.com
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English :
During the school vacations, the Enfants Designers workshop offers design, stop motion and architecture courses for children aged 7 to 14.
L’événement STAGES VACANCES D’ÉTÉ 7 À 13 ANS- ENFANTS DESIGNERS Montpellier a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT MONTPELLIER
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