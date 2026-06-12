STAGES VACANCES D’ÉTÉ 7 À 13 ANS- ENFANTS DESIGNERS Montpellier

Montpellier

STAGES VACANCES D’ÉTÉ 7 À 13 ANS- ENFANTS DESIGNERS

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier Hérault

Tarif : 120 – 120 – 340 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13

Dans le cadre des vacances scolaires, l’atelier Enfants Designers propose des stages en design, stop motion et architecture à destination des enfants de 7 à 14 ans.

Programme détaillé des stages Design et Architecture pour les 7-13 ans du 06 au 10 et du 13 au 17 juillet 2026

►Semaine 1 (06/07 au 10/07)

Matin (9h-12h) Le Pli dans les 4 champs du design

Exploration du pli comme principe de conception dans le design textile, graphique, l’architecture et le mobilier

Activités dessin, maquette, prototypage

Intervenante Hélène RALLO (artiste enseignante, fondatrice d’Enfants Designers)

Après-midi (14h-17h) Matière, terre et architecture

Découverte de la matière terre pour imaginer et construire une maison puis une ville collective en maquette

Pratique du dessin d’architecture, notion d’échelle, communication de projet

Intervenant Alexandre VARET (architecte spécialisé en construction en terre)

►Semaine 2 (13/07 au 17/07)

Matin (9h-12h) Méga aire de jeu

Les enfants deviennent designers d’espaces ludiques, imaginent la ville comme terrain de jeu

Activités dessin, maquette, communication de projet collectif

Intervenant Zakaria VIAL (architecte designer d’espaces ludiques)

Après-midi (14h-17h) Géométrie dans l’espace

Parcours ludique pour appréhender la géométrie dans l’espace par le dessin et la fabrication

Construction d’un dôme géodésique à grande échelle

Intervenant Jaafar FANCHI (architecte D.E., président de U-Lab)

Sur réservation

Stage demi-journées 120 euros

Stage journées complètes 340 euros

Pause déjeuner au jardin des plantes .

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 66 14 20 15 atelier@enfantsdesigners.com

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English :

During the school vacations, the Enfants Designers workshop offers design, stop motion and architecture courses for children aged 7 to 14.

L’événement STAGES VACANCES D’ÉTÉ 7 À 13 ANS- ENFANTS DESIGNERS Montpellier a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT MONTPELLIER