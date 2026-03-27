STAN – Et si les oeuvres d’art pouvaient parler ? Le Bacchus Rennes 18 – 22 novembre Tarifs : 21€ et 15€

Une invitation à un partage d’émotions, de réflexions et de rires.​

A travers ce seul en scène qui mêle humour, théâtre et danse, Stan, au civil Christophe Carotenuto, incarne des œuvres d’art, mais surtout ce que chaque œuvre lui fait ressentir, en inventant un récit qui se nourrit de la véritable histoire de l’œuvre tout en tutoyant notre époque.

Chaque œuvre humanisée s’empare d’un thème avec sa propre voix et son propre langage corporel.​

Ce spectacle a fait un passage remarqué au Festival du Chaînon Manquant et s’est joué à ce jour 230 fois, recevant un très accueil en France et en Suisse.

« Et si les œuvres d’art pouvaient parler ? » continue sa tournée, nous invitant à un partage d’émotions, de réflexions et de rires.​​

**STAN A REÇU 22 PRIX DANS DIVERS FESTIVALS ​ ​**

Double prix du public, prix de l’auteur et prix de la presse du Festival International de l’Humour de La Ville-Dieu-Du-Temple (82)

Prix du jury (Laurent Violet d’or) du Festival de Dinard (35)

Prix de l’Académie Alphonse Allais (75)

Lauréat (trophée Ticky Holgado) du Festival de Gémenos (13)

Prix du public du Festival Artistic Records de Carpentras (84)

Prix du public et du jury du Festival de Ranguin Cité du Rire de Cannes (06)

Prix coup de coeur du Festival de Villeneuve sur lot (47)

Prix du public du festival de Brignoles (83)

Prix du jury du Festival de Cassis (13)

Prix du public du Festival de Noyelles-sous-Lens (62)

Prix du public et du jury au Festival de Cavaillon (84).

Prix coup de coeur du Festival de la Fontaine d’Argent d’Aix-en-provence (13)

Prix du jury du Festival le Pont de l’humour d’Ajaccio (2A)

Lauréat du Festival de Cabasse (83)

Prix du public du Festival les Fourres de Rire de Nice (06)

Prix du jury du Festival de Fayence (83).

Prix du public du Festival du théâtre de l’Archange à Marseille (13)

Sélectionné au célèbre Festival le Chainon Manquant à Laval (53)

Sélectionné au prestigieux Festival Juste Pour Rire de Montréal (QC)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-18T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-22T18:15:00.000+01:00

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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8159-stan-et-si-les-oeuvres-d-art-pouvaient-parler-novembre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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