Stand de broyage à Saint Herblain, Place du marché de la Crémetterie, Saint-Herblain

Stand de broyage à Saint Herblain Vendredi 13 mars, 14h00 Place du marché de la Crémetterie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T14:00:00+01:00 – 2026-03-13T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-13T14:00:00+01:00 – 2026-03-13T16:30:00+01:00

Stand de broyage animé par Compostri

Broyez sur place vos tailles, rameaux et branchages du jardin et récupérez le broyat obtenu.

Vous pourrez vous en servir pour votre composteur (comme apport de matière carboné) ou en paillage pour votre jardin.

Profitez de nombreux conseils en matière de broyage et compostage.

Pensez bien à prendre des sacs ou contenants pour repartir avec le broyat.

Gratuit

Place du marché de la Crémetterie Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Crémetterie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Benjamin Nugues