Stand de sensibilisation, Festival We love green, Paris

Stand de sensibilisation Samedi 6 juin, 14h30 Festival We love green Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Festival We love green Bois de Vincennes Paris 94410 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.solidarite-sida.org/ »}]

Stand réduction des risques et santé sexuelle