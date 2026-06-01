Stand de sensibilisation, Festival We love green, Paris
Stand de sensibilisation, Festival We love green, Paris samedi 6 juin 2026.
Stand de sensibilisation Samedi 6 juin, 14h30 Festival We love green Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Festival We love green Bois de Vincennes Paris 94410 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.solidarite-sida.org/ »}]
Stand réduction des risques et santé sexuelle
À voir aussi à Paris (Val-de-Marne)
- Stage de dessin du portrait Musée du Louvre Paris 1 juin 2026
- Nos cours vous ouvrent leurs portes Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS 1 juin 2026
- Marilyn. Portrait d’une enfant radieuse Galerie de l’Instant Paris 1 juin 2026
- Sabaa Tahir à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris 1 juin 2026
- Crépuscules Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS 2 juin 2026