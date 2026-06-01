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Stand de sensibilisation, Festival We love green, Paris

Stand de sensibilisation, Festival We love green, Paris

Stand de sensibilisation, Festival We love green, Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Festival We love green

Adresse : Bois de Vincennes

Ville : 94410 Paris

Département : Val-de-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Stand de sensibilisation Samedi 6 juin, 14h30 Festival We love green Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Festival We love green Bois de Vincennes Paris 94410 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.solidarite-sida.org/ »}]
Stand réduction des risques et santé sexuelle

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