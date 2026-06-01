Stand de sensibilisation, Wanderlust, Paris

Stand de sensibilisation Jeudi 4 juin, 19h00 Wanderlust Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:59:00+02:00

Wanderlust 32 Quai d’Austerlitz, 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Salpêtrière Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.solidarite-sida.org/ »}]

Stand en milieu festif queer – Soirée Jeudi Ok