Informations pratiques

Malbuisson

Stand up paddle

Base Nautique le Vézenay 10 chemin des grelles Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:15:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-25

Initiation au déplacement debout sur une planche. Vue imprenable sur le lac et ses locataires.

25€ / personne

Réservation obligatoire .

Base Nautique le Vézenay 10 chemin des grelles Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 90 95 contact@sportsnature.fr

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English : Stand up paddle

L’événement Stand up paddle Malbuisson a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS