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AGENDA · Malbuisson

Stand up paddle Base Nautique le Vézenay Malbuisson

mardi 18 août 2026 · Base Nautique le Vézenay · Malbuisson

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
09:15:00
Lieu
Base Nautique le Vézenay
Adresse
10 chemin des grelles
Ville
25160 Malbuisson
Département
Doubs
Tarif

Malbuisson

Stand up paddle

Base Nautique le Vézenay 10 chemin des grelles Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:15:00
fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :
2026-08-18 2026-08-25

Initiation au déplacement debout sur une planche. Vue imprenable sur le lac et ses locataires.
25€ / personne
Réservation obligatoire   .

Base Nautique le Vézenay 10 chemin des grelles Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 90 95  contact@sportsnature.fr

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English : Stand up paddle

L’événement Stand up paddle Malbuisson a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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