Stand up paddle Base Nautique le Vézenay Malbuisson
mardi 18 août 2026 · Base Nautique le Vézenay · Malbuisson
Informations pratiques
Malbuisson
Stand up paddle
Base Nautique le Vézenay 10 chemin des grelles Malbuisson Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:15:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-25
Initiation au déplacement debout sur une planche. Vue imprenable sur le lac et ses locataires.
25€ / personne
Réservation obligatoire .
Base Nautique le Vézenay 10 chemin des grelles Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 90 95 contact@sportsnature.fr
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English : Stand up paddle
L’événement Stand up paddle Malbuisson a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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