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AGENDA · Malbuisson

Voile sur le Lac Saint Point sports nature Base nautique du Vézenay Malbuisson

mardi 18 août 2026 · Base nautique du Vézenay · Malbuisson

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
14:15:00
Lieu
Base nautique du Vézenay
Adresse
14 RUE DES GRELLES
Ville
25160 Malbuisson
Département
Doubs
Tarif

Malbuisson

Voile sur le Lac Saint Point sports nature

Base nautique du Vézenay 14 RUE DES GRELLES Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:15:00
fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :
2026-08-18 2026-08-25

Venez vous initier à la voile sur notre base du Vézenay situé sur le lac de Saint Point. Après avoir géré votre voilier, vous voguerez en autonomie à la découverte du lac avec les conseils de notre moniteur de voile. Une belle après-midi vous attend !!!
27€ / personne
Réservation obligatoire.   .

Base nautique du Vézenay 14 RUE DES GRELLES Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr

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English : Voile sur le Lac Saint Point sports nature

L’événement Voile sur le Lac Saint Point sports nature Malbuisson a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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