Informations pratiques

Malbuisson

Voile sur le Lac Saint Point sports nature

Base nautique du Vézenay 14 RUE DES GRELLES Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:15:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-25

Venez vous initier à la voile sur notre base du Vézenay situé sur le lac de Saint Point. Après avoir géré votre voilier, vous voguerez en autonomie à la découverte du lac avec les conseils de notre moniteur de voile. Une belle après-midi vous attend !!!

27€ / personne

Réservation obligatoire. .

Base nautique du Vézenay 14 RUE DES GRELLES Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr

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English : Voile sur le Lac Saint Point sports nature

L’événement Voile sur le Lac Saint Point sports nature Malbuisson a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS