Voile sur le Lac Saint Point sports nature Base nautique du Vézenay Malbuisson
mardi 18 août 2026 · Base nautique du Vézenay · Malbuisson
Informations pratiques
Malbuisson
Voile sur le Lac Saint Point sports nature
Base nautique du Vézenay 14 RUE DES GRELLES Malbuisson Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:15:00
fin : 2026-08-25 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-25
Venez vous initier à la voile sur notre base du Vézenay situé sur le lac de Saint Point. Après avoir géré votre voilier, vous voguerez en autonomie à la découverte du lac avec les conseils de notre moniteur de voile. Une belle après-midi vous attend !!!
27€ / personne
Réservation obligatoire. .
Base nautique du Vézenay 14 RUE DES GRELLES Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr
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English : Voile sur le Lac Saint Point sports nature
L’événement Voile sur le Lac Saint Point sports nature Malbuisson a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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