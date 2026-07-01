Stand Ville d’art et d’histoire, Bibliothèque Humaniste, Sélestat

Informations pratiques

Stand Ville d’art et d’histoire 19 et 20 septembre Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Comment notre patrimoine est-il préservé et animé au quotidien ? À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez échanger avec l’équipe du service Ville d’art et d’histoire autour de toute notre richesse patrimoniale.

Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ Installée depuis 1889 dans l’ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a rouvert ses portes en juin 2018, après quatre années de fermeture pour restructuration, menée par l’architecte Rudy Ricciotti.

Cette bibliothèque conserve un fonds important de manuscrits médiévaux et d’imprimés des XVe et XVIe siècles. L’essentiel de ces ouvrages provient de la bibliothèque paroissiale et de la collection personnelle de l’humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO.

Comment notre patrimoine est-il préservé et animé au quotidien ? À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez échanger avec l’équipe du service Ville d’art et d’histoire autour de toute cette…

©Ville de Sélestat