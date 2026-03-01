Star Show Théâtre du Cercle Rennes

Star Show Théâtre du Cercle Rennes Dimanche 24 mai, 17h00 Ille-et-Vilaine

Billetterie en ligne : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit et adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures

Prenez septs adolescent-e-s, un présentateur complétement fou et sa collègie psychorigide. Ensuite, ajoutez des gardes qui n’ont qu’une seule mission : faire régrer l’ordre. Mélangez à ça des moments de trahison, de joie, de pleurs. Incorporez des crises et un soupçon d’hypocrisie au milieu d’épreuves captivantes… Et vous obtiendrez « Star Show » notre nouvelle téléréalité !

**Mise en scène :** Chlotilde Caro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-24T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-24T17:40:00.000+02:00

http://www.theatreducercle.com  https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine
tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128


