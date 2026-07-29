STAR WARS L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

STAR WARS L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24 22:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Star Wars L’empire contre-attaque en ciné-concert par l’Orchestre National Capitole Toulouse !

Après le premier volet qui a électrisé le Zénith de Toulouse en juin 2025, Luke Skywalker, Dark Vador, Princesse Leia, l’Orchestre du Capitole (et le petit robot R2-D2) vous embarquent pour la suite de ces aventures galactiques. Avec L’Empire contre-attaque , vous volerez entre des planètes aux mille dangers, jusqu’au climax dramatique d’un célèbre duel au sabre laser… C’est pour ce deuxième volet que John Williams compose un tube absolu, La marche de l’Empire . Morceau haletant, situé du côté obscur de la Force, et inspiré (en accéléré) de la Marche funèbre de Chopin ! Plutôt chasseur rapide ou vaisseau spatial, plutôt X-wing ou Faucon millenium pour le voyage ? .

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Star Wars: The Empire Strikes Back as a cinema concert performed by the Toulouse National Capitole Orchestra!

L’événement STAR WARS L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE