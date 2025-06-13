STARS 80 FOREVER ZENITH DE PAU Pau

STARS 80 FOREVER

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

STARS 80?: FOREVER

L’ULTIME RENDEZ-VOUS DES LÉGENDES !

Après leur dernière tournée à guichets fermés, le phénomène à plus de 5 millions de spectateurs sera de retour sur scène pour une ultime tournée avec un tout nouveau show exceptionnel?!

Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 80.

Accompagnés par leurs musiciens, les artistes rendront hommage une dernière fois aux tubes légendaires des figures emblématiques des années 80, l’occasion de revivre en musique cette décennie mythique.

Stars 80 Forever

L’ultime rendez-vous des légendes !

Des titres d’anthologie, un show festif et spectaculaire. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

English : STARS 80 FOREVER

German : STARS 80 FOREVER

Italiano :

Espanol : STARS 80 FOREVER

L’événement STARS 80 FOREVER Pau a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Pau