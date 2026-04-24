Starthèse Rennes : remise des prix Campus de Beaulieu Rennes Mercredi 20 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Le Pépite Bretagne et le Campus Innovation de l’Université de Rennes proposent aux doctorants 1,5 jour de créativité, en équipe, pour imaginer un projet à impact à partir de leurs recherches !

Cet évènement est organisé par le Pépite Bretagne et le Campus Innovation de l’Université de Rennes pour tous les doctorants qui souhaitent s’initier à l’esprit d’entreprendre. La remise des prix aura lieu le mercredi 20 mai de 11h à 13h.

### Au programme ?

Starthèse se déroule sur une journée et demie, avec plusieurs temps forts :

* – Présentation des sujets de thèses pour susciter l’échange et la réflexion collective entre doctorants porteurs de projet et doctorants porteurs de compétences

* – Ateliers d’idéation et de création pour favoriser l’émergence de pistes de réflexion

* – Formation au pitch et initiation au lean canvas pour structurer et présenter ses idées de manière claire et percutante

* – Coaching et accompagnement par des experts pour maximiser votre potentiel

* – Pitch final devant un jury de professionnels permettant de synthétiser et défendre les idées développées en équipe

L’équipe lauréate aura l’honneur de représenter la Bretagne lors de la grande finale nationale à l’automne 2026. Une opportunité exceptionnelle pour présenter son projet sur une scène nationale et d’élargir son réseau au sein de la communauté scientifique et professionnelle.

### Pour qui ?

Tous les doctorants ainsi que les docteurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de 5 ans, toutes disciplines confondues : sciences, techniques, lettres, sciences humaines, économie, gestion…

Cette diversité de profils favorise la complémentarité des expertises et stimule la créativité collective.

Le challenge Starthèse est une invitation à explorer et à révéler des compétences en gestion de projet sur un sujet de recherche.

En équipe, avec d’autres doctorants d’autres disciplines, ils imagineront des solutions répondants aux enjeux sociaux, économiques, culturels, environnementaux… de notre société.

### Où et quand ?

Le challenge se déroulera les 19 et 20 mai sur le campus de Beaulieu, Bâtiment 2A – amphi E

### Comment assister à la remise de prix ?

Inscrivez-vous dès-à-présent pour découvrir les projets mis au point par les équipes et célébrer les lauréats !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T13:00:00.000+02:00

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Campus de Beaulieu Rennes, avenue général leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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