Cap Exploration – trouver sa voie : les ateliers des possibles – du 19/05/2026 au 11/06/2026 Agence RENNES CENTRE Rennes Mardi 19 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine

1 Parcours, 3 ateliers collectifs de 3 heures, 2 entretiens individuels du 19 mai au 11 juin 2026. Dans les locaux de Cap emploi.

1 Parcours, 3 ateliers collectifs de 3 heures, 2 entretiens individuels du 19 mai au 11 juin 2026. Dans les locaux de Cap emploi. Quelques prérequis : Etre reconnu en situation de handicap ou avec des démarches de reconnaissance en cours Être prêt à travailler un projet professionnel Avoir les compétences de base avec l’utilisation de l’informatique Être disponible sur les temps de parcours (ateliers les 26/05, 27/05 et 04/06 2 entretiens individuels) Objectif : identifier des pistes de projet p

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-19T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-19T12:00:00.000+02:00

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https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/621852

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine



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