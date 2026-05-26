Écouves

STATION DE TRAIL DU MASSIF D’ÉCOUVES

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Initiation trail sur le parcours du Trail d’Écouves avec Alençon Trail [durée

1 h ; 6 à 7,5 km ; pour les personnes ayant une pratique régulière de la course à pied, fournir un Pass

Prévention Santé (PPS) valide pour les non-licenciés .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : STATION DE TRAIL DU MASSIF D’ÉCOUVES

L’événement STATION DE TRAIL DU MASSIF D’ÉCOUVES Écouves a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CUA ALENCON