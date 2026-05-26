STATION DE TRAIL DU MASSIF D’ÉCOUVES Écouves
STATION DE TRAIL DU MASSIF D’ÉCOUVES Écouves mardi 2 juin 2026.
Écouves
STATION DE TRAIL DU MASSIF D’ÉCOUVES
Écouves Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Initiation trail sur le parcours du Trail d’Écouves avec Alençon Trail [durée
1 h ; 6 à 7,5 km ; pour les personnes ayant une pratique régulière de la course à pied, fournir un Pass
Prévention Santé (PPS) valide pour les non-licenciés .
Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr
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English : STATION DE TRAIL DU MASSIF D’ÉCOUVES
L’événement STATION DE TRAIL DU MASSIF D’ÉCOUVES Écouves a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CUA ALENCON