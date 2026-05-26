Écouves

STATION DE TRAIL DU MASSIF D’ÉCOUVES

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Initiation vétathlon (trail et bike junior) avec l’association Team roue libre

Alençon [durée 2 h ; pour les 8-13 ans, prévoir tenue de sport adaptée, VTT en état et matériel de

sécurité casque et gants obligatoires]. .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : STATION DE TRAIL DU MASSIF D’ÉCOUVES

L’événement STATION DE TRAIL DU MASSIF D’ÉCOUVES Écouves a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CUA ALENCON