Station de traitement des eaux usées, Station de traitement des eaux usées, Roanne

Informations pratiques

Station de traitement des eaux usées Samedi 19 septembre, 09h00, 10h45, 13h30, 15h15 Station de traitement des eaux usées Loire

Gratuit, 20 places, chaussures fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Située à Roanne, la station de traitement des eaux usées a la particularité de traiter l’ensemble des effluents industriels du roannais, en plus des eaux usées domestiques des habitants de 13 communes.

En compagnie d’un technicien, profitez d’une visite commentée de la station d’épuration du roannais !

Un parcours pédagogique mis en place autour des différentes phases de traitement vous permettra de découvrir un fonctionnement respectueux de l’environnement.

Station de traitement des eaux usées 8, allée Jules Clerjon de Champagny, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477685431 https://www.roannaise-de-leau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.roannaise-de-leau.fr/inf-eau/journees-du-patrimoine/ »}] Parking, accès PMR, dès 8 ans

Située à Roanne, la station de traitement des eaux usées a la particularité de traiter l’ensemble des effluents industriels du roannais, en plus des eaux usées domestiques des habitants de 13 d’un de…

© Roannaise de l’Eau