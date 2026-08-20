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Station de traitement des eaux usées, Station de traitement des eaux usées, Roanne

samedi 19 septembre 2026 · Station de traitement des eaux usées · Roanne

Station de traitement des eaux usées, Station de traitement des eaux usées, Roanne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Station de traitement des eaux usées
Adresse
8, allée Jules Clerjon de Champagny, 42300 Roanne
Ville
42300 Roanne
Département
Loire
Tarif
Gratuit, 20 places, chaussures fermées

Station de traitement des eaux usées Samedi 19 septembre, 09h00, 10h45, 13h30, 15h15 Station de traitement des eaux usées Loire

Gratuit, 20 places, chaussures fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Située à Roanne, la station de traitement des eaux usées a la particularité de traiter l’ensemble des effluents industriels du roannais, en plus des eaux usées domestiques des habitants de 13 communes.

En compagnie d’un technicien, profitez d’une visite commentée de la station d’épuration du roannais !

Un parcours pédagogique mis en place autour des différentes phases de traitement vous permettra de découvrir un fonctionnement respectueux de l’environnement.

Station de traitement des eaux usées 8, allée Jules Clerjon de Champagny, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477685431 https://www.roannaise-de-leau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.roannaise-de-leau.fr/inf-eau/journees-du-patrimoine/ »}] Parking, accès PMR, dès 8 ans
Située à Roanne, la station de traitement des eaux usées a la particularité de traiter l’ensemble des effluents industriels du roannais, en plus des eaux usées domestiques des habitants de 13 d’un de…

© Roannaise de l’Eau

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