Steb.Dallman + Appolonie Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Steb.Dallman + Appolonie

Vendredi 16 octobre 2026 de 20h à 23h. Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Concert de Steb.Dallman + Appolonie

Concerts



STEB DALLMAN Hip-hop, Néo-soul & Jazz



Steb Dallman est un projet hip-hop musical porté par un batteur, chanteur et rappeur, construit autour d’une approche libre et instinctive de la création.



Entre explorations sonores, influences jazz, électroniques et expérimentales, le projet cherche avant tout à créer des atmosphères singulières, en laissant une place importante à l’improvisation et à la spontanéité.

À travers ses performances le groupe développe un univers à la fois brut et sensible, où les textures sonores, les rythmes et les mélodies se rencontrent pour former une identité musicale personnelle, fortement marquée par la rythmique et l’énergie du live.



Le projet s’inscrit dans une démarche indépendante, guidée par la curiosité musicale et le plaisir de partager des expériences sonores avec le public.





APPOLONIE R’n’B, Néo-soul & Dance



Appolonie est une chanteuse et auto-compositrice franco-britannique, basée à Marseille.

Inspirée par la soul, le jazz et le R’n’B, elle développe un univers élégant et sensible, porté par une voix douce, nuancée et expressive. Formée à la Guildhall School of Music and Drama à Londres, elle construit une écriture intime et incarnée, où l’émotion et la présence priment.

Son premier EP Love Mind (Massilia Square Graden, 2019) pose les bases d’une soul moderne aux influences néo-R’n’B.



Actuellement en création, Appolonie prépare plusieurs projets discographiques mêlant mélancolie des années 2000 à l’énergie du R’n’B 90’s. .

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 49 27 88 hyperion@marseille.fr

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English :

Steb.Dallman + Appolonie Concert

L’événement Steb.Dallman + Appolonie Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille