Informations pratiques

Stelarc

prolonge son exploration d’architectures anatomiques alternatives avec

HAHA – Hypertophic Ambidextrous Hand

and Arm – un nouveau bras robotique conçu à l’Institut des Systèmes

Intelligents et de Robotique de Sorbonne Université. Connecté via un

exosquelette et une multitude de capteurs placés sur son corps, il propose une

chorégraphie interactive entre le corps, la machine, le son, l’image et

l’algorithme. Une performance inédite, ni entièrement improvisée ni totalement

automatisée.

HAHA est connecté au corps de

l’artiste. Ses capacités de mouvement innovantes (hyperextension jusqu’à

l’infini, ambidextrie) offrent des possibilités de performance inédites.

L’installation est contrôlée

par un exosquelette, des biocapteurs et un générateur pseudo-aléatoire. Les vidéos

des caméras fixes et mobiles sont projetées sur un écran géant via un système

interactif de mixage. Le paysage sonore est généré à partir des mouvements du

robot et de capsules audios capturées sur le mécanisme.

Une performance chorégraphique interactive inédite entre le corps, la machine, le son, l’image et l’algorithme.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

dimanche

de 17h00 à 18h00

samedi

de 19h00 à 20h00

payant

Billets à réserver à l’avance sur le lien de billetterie

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T20:00:00+02:00;2026-09-20T17:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

APHP Sorbonne Université Chapelle Saint-Louis Hôpital Pitié-Salpêtrière 47-83 Boulevard de l’hôpital 75013 Paris

Métro -> 5 : Saint-Marcel (Paris) (54m)

Bus -> 245791 : Saint-Marcel (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Marcel – Hôpital (100.39m)

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