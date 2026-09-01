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Stelarc – Hypertrophic Ambidextrous Hand and Arm APHP Sorbonne Université Chapelle Saint-Louis Hôpital Pitié-Salpêtrière Paris

samedi 19 septembre 2026 · APHP Sorbonne Université Chapelle Saint-Louis Hôpital Pitié-Salpêtrière · Paris

Stelarc – Hypertrophic Ambidextrous Hand and Arm APHP Sorbonne Université Chapelle Saint-Louis Hôpital Pitié-Salpêtrière Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
APHP Sorbonne Université Chapelle Saint-Louis Hôpital Pitié-Salpêtrière
Adresse
47-83 Boulevard de l'hôpital
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Billets à réserver à l'avance sur le lien de billetterie</p>

Stelarc
prolonge son exploration d’architectures anatomiques alternatives avec
HAHA – Hypertophic Ambidextrous Hand
and Arm – un nouveau bras robotique conçu à l’Institut des Systèmes
Intelligents et de Robotique de Sorbonne Université. Connecté via un
exosquelette et une multitude de capteurs placés sur son corps, il propose une
chorégraphie interactive entre le corps, la machine, le son, l’image et
l’algorithme. Une performance inédite, ni entièrement improvisée ni totalement
automatisée.

HAHA est connecté au corps de
l’artiste. Ses capacités de mouvement innovantes (hyperextension jusqu’à
l’infini, ambidextrie) offrent des possibilités de performance inédites.

L’installation est contrôlée
par un exosquelette, des biocapteurs et un générateur pseudo-aléatoire. Les vidéos
des caméras fixes et mobiles sont projetées sur un écran géant via un système
interactif de mixage. Le paysage sonore est généré à partir des mouvements du
robot et de capsules audios capturées sur le mécanisme.

Une performance chorégraphique interactive inédite entre le corps, la machine, le son, l’image et l’algorithme.
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
dimanche
de 17h00 à 18h00
samedi
de 19h00 à 20h00
payant

Billets à réserver à l’avance sur le lien de billetterie

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T20:00:00+02:00;2026-09-20T17:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

APHP Sorbonne Université Chapelle Saint-Louis Hôpital Pitié-Salpêtrière 47-83 Boulevard de l’hôpital  75013 Paris
Métro -> 5 : Saint-Marcel (Paris) (54m)
Bus -> 245791 : Saint-Marcel (Paris) (54m)
Vélib -> Saint-Marcel – Hôpital (100.39m)
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