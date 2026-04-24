Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

STEPHAN EICHER OPERA DE LIMOGES Limoges

STEPHAN EICHER OPERA DE LIMOGES Limoges

STEPHAN EICHER OPERA DE LIMOGES Limoges mardi 17 novembre 2026.

Lieu : OPERA DE LIMOGES

Adresse : 48, RUE JEAN JAURES

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : mardi 17 novembre 2026

Fin : mardi 17 novembre 2026

Heure de début : 20:00

STEPHAN EICHER Début : 2026-11-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

OPERA DE LIMOGES 48, RUE JEAN JAURES 87000 Limoges 87

À voir aussi à Limoges (87)