STEPHAN EICHER Le Grenat Théâtre de l’Archipel Perpignan
STEPHAN EICHER Le Grenat Théâtre de l’Archipel Perpignan mardi 27 octobre 2026.
Perpignan
STEPHAN EICHER
Le Grenat Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 32
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 20:30:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Au Théâtre de l’Archipel, Stephan Eicher sera sur la scène du Grenat pour présenter son nouvel album Poussière d’Or, fruit de sa collaboration fidèle avec Philippe Djian, et ponctué de complicités avec Martin Suter et Antoine de Caunes.
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Le Grenat Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the Théâtre de l’Archipel, Stephan Eicher will be on the Grenat stage to present his new album Poussière d?Or, the fruit of his faithful collaboration with Philippe Djian, and punctuated by complicities with Martin Suter and Antoine de Caunes.
L’événement STEPHAN EICHER Perpignan a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT66
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