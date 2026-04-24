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Stephan Eicher : Poussière d’Or Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes

Stephan Eicher : Poussière d’Or Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes

Stephan Eicher : Poussière d’Or Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes samedi 7 novembre 2026.

Lieu : Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire

Adresse : Route de Saint-Joseph de Porterie

Ville : 443000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 7 novembre 2026

Fin : samedi 7 novembre 2026

Heure de début : 20:00

Tarif : 30 € à 60 € 30 € à 60 € Billetterie : https://lacite-nantes.fr/evenement/stephan-eicher-poussiere-dor.html

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 20:00 –
Gratuit : non 30 € à 60 € 30 € à 60 € Billetterie : https://lacite-nantes.fr/evenement/stephan-eicher-poussiere-dor.html Tout public 

Concert « Je ne peux pas m’en empêcher.La page blanche ne m’effraie pas.Un tabouret de piano, c’est souvent le seul endroit où le monde cesse d’être trop bruyant, trop complexe.Une guitare posée sur les genoux aide quand tout devient trop rapide, trop lourd.Alors sortent des harmonies, des mélodies sur des textes des amis écrivains Philippe Djian et Martin Suter.Et puis je joue ces graines musicales à d’autres amis.Ils se mettent à jouer avec moi, me poussent à les enregistrer, et d’autres musiciens viennent s’ajouter, d’autres mains aussi.Et soudain, ces chansons prennent vie. Elles deviennent un album, trouvent leur titre : Poussière d’Or…Il est temps de les partager – comme un pain encore chaud déposé au centre d’une table. »Stephan Eicher

Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 443000

STEPHAN EICHER POUSSIERE D’OR


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