Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Stéphane Resche dans Daron Noir à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Venez voir Stéphane Resche dans son spectacle Daron. noir. à L’IMPROVISTE.

Humour et musique !

Stéphane Resche mêle avec brio, et au clavier !, une écriture subtile et poétique, les codes du stand up et la folie du cartoon, et même un peu d’histoire antique… .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Stéphane Resche dans Daron Noir à L’improviste

L’événement Stéphane Resche dans Daron Noir à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme