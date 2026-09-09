UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brive-la-Gaillarde

Stéphane Resche dans Daron Noir à L’improviste Brive-la-Gaillarde

samedi 28 novembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Stéphane Resche dans Daron Noir à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
16 Rue Majour
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Stéphane Resche dans Daron Noir à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Venez voir Stéphane Resche dans son spectacle Daron. noir. à L’IMPROVISTE.
Humour et musique !
Stéphane Resche mêle avec brio, et au clavier !, une écriture subtile et poétique, les codes du stand up et la folie du cartoon, et même un peu d’histoire antique…   .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stéphane Resche dans Daron Noir à L’improviste

L’événement Stéphane Resche dans Daron Noir à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme

À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)