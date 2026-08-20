Stéréo Vulcani, L’escale, Morteau

Informations pratiques

Stéréo Vulcani Mardi 13 octobre, 19h00 L’escale Doubs

sur réservation, auprès de la Ville de Morteau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T19:00:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T19:00:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00

Dans le cadre de la semaine internationale de la santé mentale (SISM)

Traversée sonore en eaux troubles

Le lichen Stereocaulon vulcani figure parmi les premières espèces vivantes pionnières sur les coulées de lave de certains volcans.

La collective Fléchir le vide en avant, des artistes animées de leurs parcours scientifiques (médecine, physique, océanographie), s’inspire de cette trace de vie qui surgit après l’explosion pour aborder la question des troubles psychiques.

Avec elles, le public, confortablement installé, part pour un voyage au cœur de paysages psychologiques, dessinés à travers des témoignages – personnes concernées, proches, soignant·es –, entremêlés de musique électro, de voix et de chants.

Stéréo Vulcani, c’est une plongée intelligente et délicate dans un sujet aussi largement répandu qu’invisibilisé dans notre société.

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Soutiens : Saxifraga Angoulême, Ateliers Mommen Bruxelles, Quai41 Bruxelles, Théâtre de la Casquette Bruxelles, Le Bastion Besançon, Les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon, Collectif Projet D Mesnay, CDN Besançon Franche-Comté, Le Petit Théâtre de la Bouloie – Crous Bourgogne Franche-Comté, Archipel 19 Bruxelles, Le Corridor Liège, Maison de la création Bruxelles, FRAC Franche-Comté, Département du Doubs, Ville de Besançon, Le Boson Bruxelles, DRAC Bourgogne-Franche-Comté

Coproduction : Belluard Bollwerk Festival, réalisé grâce à un Encouragement du Canton de Fribourg à la Culture

L’escale 1, rue du stade, 25500 Morteau Morteau 25500 Le Grand Mont Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « flechirlevide@gmail.com »}]

Collective Fléchir le vide en avant