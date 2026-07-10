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Stereolux fête ses 15 ans : retour à l’Olympic Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Fabrique Chantenay-Bellevue (La) · Nantes

Stereolux fête ses 15 ans : retour à l’Olympic Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Fabrique Chantenay-Bellevue (La)
Adresse
30 Boulevard de la Liberté
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
19 euros https://stereolux.org/agenda/retour-vers-lolympic-gildaa-kabeaushe-ile-de-garde

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 19:00 – 23:00
Gratuit : non 19 euros https://stereolux.org/agenda/retour-vers-lolympic-gildaa-kabeaushe-ile-de-garde Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99 

Retour vers l’Olympic. Sans Marty Mc Fly et sa Delorean, une plongée vers le passé mais en évitant trop de nostalgie. Un plateau de trois jeunes projets, Gildaa et sa polyphonie électro-r&b-jazz débridée, Kabeaushé son style electro-hip-pop baroque et le trio Ile De Garde et ses chansons synth-wave épiques. Retour vers le futur.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr


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