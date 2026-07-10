Stereolux fête ses 15 ans : retour à l’Olympic Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 19:00 – 23:00

Gratuit : non 19 euros https://stereolux.org/agenda/retour-vers-lolympic-gildaa-kabeaushe-ile-de-garde Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

Retour vers l’Olympic. Sans Marty Mc Fly et sa Delorean, une plongée vers le passé mais en évitant trop de nostalgie. Un plateau de trois jeunes projets, Gildaa et sa polyphonie électro-r&b-jazz débridée, Kabeaushé son style electro-hip-pop baroque et le trio Ile De Garde et ses chansons synth-wave épiques. Retour vers le futur.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr



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