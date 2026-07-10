Stereolux fête ses 15 ans Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 –

Gratuit : non Tout public

En septembre 2011, Stereolux ouvrait ses portes sur l’Île de Nantes, au cœur du quartier de la Création, après plus de deux ans de construction. Cet événement local marquait aussi le début d’une nouvelle aventure pour l’association Songo, porteuse du projet, qui s’était jusqu’alors illustrée à travers la gestion de l’Olympic, salle de concert iconique du Bas Chantenay, depuis 1996.En 2026, nous sommes toujours là et, par les temps qui courent, ça se fête à plus d’un titre ! D’abord parce que nous n’oublions pas qui nous sommes et d’où nous venons. Si Stereolux fête ses 15 ans, l’association Songo souffle quant à elle ses 30 bougies sans s’essouffler dans sa volonté de proposer coûte que coûte une alternative à la marchandisation croissante des musiques actuelles, des arts numériques et plus largement de la culture.Ensuite parce que célébrer notre anniversaire est une manière d’affirmer la place essentielle qui doit être donnée à la culture dans notre société. Elle élève l’esprit, crée des émotions, contribue à l’émancipation, au lien social et, au demeurant, crée de l’emploi et de l’activité économique.Enfin parce que faire la fête, on aime vraiment ça, et qu’on n’est pas mauvais lorsqu’il s’agit de trouver des prétextes à cela. Surtout avec vous, publics de tous horizons, professionnels et autres partenaires qui accompagnez cette folle aventure.Alors pour ces 15 ans, nous avons tenté de décliner en 4 jours de festivités tout ce qui (a) fait Stereolux : concerts, arts numériques, jeune public, médiation, conférences, temps professionnels et autres pas de côté… Avec l’envie de célébrer et se remémorer, certes, mais surtout de regarder loin devant car Stereolux a encore des choses à écrire. Et une drôle d’envie de refaire le monde.???? Découvrez toute la programmation des 15 ans !

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/15-ans-de-stereolux



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