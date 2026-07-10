Stereotrip Iran : Roshâni + Justina + Hassan K. STEREOLUX Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-29 20:30 – 23:30

Gratuit : non Prévente : 12.8€ | Carte Stereolux – Invitation : 0€ | Abonné·e partenaire : 8€

On risque sa vie pour faire de la musique en Iran. L’exil apparaît malheureusement la seule issue, pour continuer à s’exprimer. C’est pourquoi toustes les artistes présent·es sur ce nouveau Stereotrip ont choisi ou été forcé·es de le faire, il y a quelques années ou plus récemment. Pour continuer à porter leur voix, pour exister et résister.

STEREOLUX Nantes 44200

http://stereolux.org/stereotrip-iran-roshani-justina-hassan-k-29102026-1930



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