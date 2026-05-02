Chiché

Stock-cars

Chantegros Chiché Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Courses de Stock-Cars à Chiché.

Les courses de stock cars débuteront le samedi à 17 h , jusqu’au traditionnel feu d’artifice.

Les courses reprendront le dimanche matin à 11 h.

Exposition de camions décorés.

Buvette et restauration sur place. .

Chantegros Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 41 52 letalluddechiche@gmail.com

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English :

L’événement Stock-cars Chiché a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Bocage Bressuirais