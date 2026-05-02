Stock-cars Chiché
Stock-cars Chiché samedi 18 juillet 2026.
Chiché
Stock-cars
Chantegros Chiché Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Courses de Stock-Cars à Chiché.
Les courses de stock cars débuteront le samedi à 17 h , jusqu’au traditionnel feu d’artifice.
Les courses reprendront le dimanche matin à 11 h.
Exposition de camions décorés.
Buvette et restauration sur place. .
Chantegros Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 41 52 letalluddechiche@gmail.com
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English :
L’événement Stock-cars Chiché a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Bocage Bressuirais