Visite de la Chapelle de la Poraire Parking dans la cour de la ferme Chiché

Chiché

Visite de la Chapelle de la Poraire

Parking dans la cour de la ferme La Poraire Chiché Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 12:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Visite de la chapelle de la Poraire relevant d’un prieuré fontevriste du XIIème siècle et de ses peintures murales.

La visite est gratuite et libre ou commentée sur demande.

Le reste de l’année, les visites sont possibles sur rendez-vous au 06.32.84.13.61. .

Parking dans la cour de la ferme La Poraire Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 84 13 61

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English : Visite de la Chapelle de la Poraire

L’événement Visite de la Chapelle de la Poraire Chiché a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bocage Bressuirais