Visite commentée de la chapelle Saint-Nicolas de La Poraire, Chapelle Saint-Nicolas de La Poraire, Chiché

Visite commentée de la chapelle Saint-Nicolas de La Poraire Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle Saint-Nicolas de La Poraire Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de la chapelle, vestige d’un prieuré fontevriste.

L’édifice conserve des peintures murales datant de la fin du XIIe siècle.

Chapelle Saint-Nicolas de La Poraire Lieu-dit La Poraire, 79350 Chiché Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 32 84 13 61 Seul vestige visible de l’ancien prieuré de La Poraire fondé au XIIe siècle, la chapelle présente des fragments de peintures murales : scènes du Jugement Dernier et du Christ en Croix. Le style des personnages permet de situer ces peintures dans la seconde moitié du XIIe siècle, voire au début du XIIIe siècle.

L’une d’entre elles représente une scène rarissime de la damnation d’Hérode.

Visite commentée de la chapelle, vestige d’un prieuré fontevriste.

©Sabine de Canecaude