Visite commentée de la chapelle Saint-Nicolas de La Poraire, Chapelle Saint-Nicolas de La Poraire, Chiché
Visite commentée de la chapelle Saint-Nicolas de La Poraire, Chapelle Saint-Nicolas de La Poraire, Chiché dimanche 20 septembre 2026.
Visite commentée de la chapelle Saint-Nicolas de La Poraire Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle Saint-Nicolas de La Poraire Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée de la chapelle, vestige d’un prieuré fontevriste.
L’édifice conserve des peintures murales datant de la fin du XIIe siècle.
Chapelle Saint-Nicolas de La Poraire Lieu-dit La Poraire, 79350 Chiché Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 32 84 13 61 Seul vestige visible de l’ancien prieuré de La Poraire fondé au XIIe siècle, la chapelle présente des fragments de peintures murales : scènes du Jugement Dernier et du Christ en Croix. Le style des personnages permet de situer ces peintures dans la seconde moitié du XIIe siècle, voire au début du XIIIe siècle.
L’une d’entre elles représente une scène rarissime de la damnation d’Hérode.
Visite commentée de la chapelle, vestige d’un prieuré fontevriste.
©Sabine de Canecaude
À voir aussi à Chiché (Deux-Sèvres)
- Visite de la Chapelle de la Poraire Parking dans la cour de la ferme Chiché 13 juillet 2026
- Stock-cars Chiché 18 juillet 2026