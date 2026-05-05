Stop Calling Beirut, Théâtre Jean Vilar, Montpellier

Stop Calling Beirut 13 et 14 octobre Théâtre Jean Vilar Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00

Stop Calling Beirut

mise en scène : Lamia Abi Azar, Omar Abi Azar

En co-accueil avec le Théatre des 13 vents

Beyrouth est une mosaïque de blessures, de visages disparus, de souvenirs qui s’effacent. C’est une ville de feu et de papier. À travers cette pièce, trois amis sur scène tentent de saisir ses fragments avant qu’ils ne disparaissent : avant que l’enfant ne brûle la ville, avant que le frère ne s’évanouisse, avant que Beyrouth ne devienne plus qu’un mot que nous avons un jour connu.

spectacle en arabe surtitré en français

Théâtre Jean Vilar 155 Rue de Bologne, 34080 Montpellier Montpellier 34990 Mosson Hérault Occitanie 04 34 46 68 38 https://theatrejeanvilar.montpellier.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-jean-vilar.mapado.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 34 46 68 38 »}, {« type »: « email », « value »: « esthelle.camelin@montpellier.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/13vents/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 99 25 00 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@13vents.fr »}] Le Théâtre Jean Vilar est le théâtre municipal de la Ville de Montpellier. Il a été créé en 1994 dans le quartier de la Mosson avec pour objectif premier d’établir un service public culturel au cœur d’une zone urbaine sensible, de favoriser ainsi la mixité sociale et de revaloriser un quartier générateur d’exclusion. Depuis trente ans, la qualité de sa programmation et sa fréquentation prouvent que cet objectif a été atteint. Tramway ligne n°1

Direction Mosson – Arrêt : Halles de la Paillade

Parking gratuit et gardé devant le théâtre.

Saison Méditerranée 2026

© Randa Mirza