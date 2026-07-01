Stop Motion, Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay, Épernay

Informations pratiques

Stop Motion Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay Marne

mode stand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Quand vos photos s’animent !

En photographiant pas à pas personnages et décors LEGO®, vous découvrirez les principes du cinéma d’animation. Un atelier créatif pour passer de l’image fixe à l’image en mouvement.

Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay 1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 53 37 80 https://mediatheque.epernay.fr/ Médiathèque d’accès libre et gratuit avec une offre de service diversifiée pour tous les publics : collections imprimées, jeux de société et vidéo, instruments de musique, action culturelle, etc. Parking souterrain avec 1h gratuite

Biblis en folie 2026

©Bricks4Kidz