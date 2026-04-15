STRANGELOVE, THE DEPECHE MODE EXPERIENCE Salle Pleyel Paris Samedi 14 novembre, 20h30

Richard Walter Productions invite le public à plonger dans l’univers envoûtant de Depeche Mode, groupe mythique qui a façonné l’histoire de la synthpop, de la new wave et du rock électronique.

Le concert hommage à Depeche Mode le plus élégant, sombre et spectaculaire de sa génération.

Avec STRANGELOVE-The Depeche Mode Experience, Richard Walter Productions et Le Concert Extraordinaire invitent le public à plonger dans l’univers envoûtant de Depeche Mode, groupe mythique qui a façonné l’histoire de la synthpop, de la new wave et du rock électronique.

Originaire de Los Angeles, STRANGELOVE-The Depeche Mode Experience s’est imposé au fil des tournées comme l’un des tribute bands internationaux les plus impressionnants dédiés à Depeche Mode. Bien plus qu’un simple concert hommage, le spectacle recrée avec une fidélité saisissante l’atmosphère sensuelle, sombre et magnétique qui a fait la légende du groupe britannique.

Imaginez les nappes synthétiques hypnotiques, les pulsations électroniques profondes, la tension rock et l’élégance dark qui traversent l’œuvre de Depeche Mode depuis plus de quarante ans.

De Just Can’t Get Enough à Enjoy the Silence, de Personal Jesus à Never Let Me Down Again, en passant par Policy of Truth, Strangelove ou encore les titres récents de « Memento Mori », STRANGELOVE – The Depeche Mode Experience propose un best-of live spectaculaire retraçant les grandes époques du groupe.

Chaque morceau est interprété avec une précision musicale et une intensité scénique qui capturent l’âme et l’énergie des concerts de Depeche Mode. Pensé dans l’esprit des grandes tournées internationales, le spectacle restitue toute la puissance sonore et visuelle d’un véritable concert : scénographie immersive, lumières sculptées, atmosphère électrique et élégance sombre.

Avec plus de 120 millions d’albums vendus dans le monde et une entrée au Rock & Roll Hall of Fame, Depeche Mode demeure l’un des groupes les plus influents de la musique contemporaine.

Avec STRANGELOVE – The Depeche Mode Experience, Richard Walter Productions et Le Concert Extraordinaire célèbrent sur scène cet héritage musical unique et offrent au public une expérience immersive, élégante et intensément rock.

Un spectacle puissant et hypnotique, salué par les fans du monde entier.

Tout simplement l’un des plus grands concerts hommage à Depeche Mode.

Locations : points de ventes habituels

**Teaser officiel** : [https://youtu.be/lEVsFJ4f3Tw?si=qtRp31aql1qgXl9s](https://youtu.be/lEVsFJ4f3Tw?si=qtRp31aql1qgXl9s)

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**Tarifs** : Carré Or : 85 € – Cat.1 : 70 € – Cat. 2 : 55 € – CAT. 3 : 40 €

< 25 ans : Carré Or : 42.50 € - Cat.1 : 35 € - Cat. 2 : 27.50 – Cat.3 : 20 € **Infos, groupes et C.E.** : Haracom mail : [info@haracom.fr](mailto:info@haracom.fr) : Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-11-14T20:30:00.000+01:00 Fin : 2026-11-14T22:30:00.000+01:00 1 0186476843 https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/strangelove-billet/idmanif/653668 https://www.fnacspectacles.com/event/strangelove-the-depeche-mode-experience-salle-pleyel-paris-08-21475898/ Salle Pleyel 252 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule Paris 75008 Paris

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