Visite guidée des cours et jardins des Archives nationales, Jardins des Archives nationales, Paris

Visite guidée des cours et jardins des Archives nationales Samedi 6 juin, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Jardins des Archives nationales Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Les Archives Nationales fêtent, pour cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins, la réouverture au public de leurs jardins après d’importants travaux.

Site emblématique du Marais, le centre historique des Archives nationales est l’héritier de plusieurs hôtels aristocratiques des 17e et 18e siècles, mais aussi de leurs anciens jardins privés qui composent aujourd’hui un trésor de verdure caché au cœur de Paris. Façonnés au fil des siècles par leurs occupants successifs, ces jardins rassemblent les parterres à la française du domaine des Rohan-Soubise et les jardins romantiques des petits hôtels acquis au fil du temps par les Archives nationales. Embelli en 2011 par le paysagiste Louis Benech qui a redessiné l’ancien parcellaire, cet oasis de quiétude compte plus de 300 espèces végétales.

Venez découvrir ce havre de tranquillité au milieu de l’agitation de la capitale et son histoire au gré des cours et des allées ombragées.

Départ de chaque visite dans la cour de l’hôtel de Soubise. Sans réservation. Participation libre dans la limite des places disponibles.

Jardins des Archives nationales 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France

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© Archives nationales / Christelle Bordesoules