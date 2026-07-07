Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Streching / Fitness

Parc de la Presqu’Île L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Avec un animateur sportif diplômé d’état, participez à une séance de gym douce / fitness dans le Parc de la Presqu’Île.

Avec un animateur sportif diplômé d’état, participez à une séance de gym douce / fitness dans le Parc de la Presqu’Île.

Ouvert à tous .

Parc de la Presqu’Île L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

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English :

Join a state-qualified sports instructor for a gentle gym/fitness session in the Parc de la Presqu?Île.

L’événement Streching / Fitness L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud