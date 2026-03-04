Street Cheval, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Street Cheval Samedi 13 juin, 14h00, 17h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:35:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:35:00+02:00

Samedi 13 juin – 14h et 17h

Éreinté par un long périple, un à peu près preux paladin vient nous conter, de ses balles et de son verbe, sa difficile épopée : celle d’un héros sur les traces d’Éros.

Au fil de ses rencontres et de ses épreuves, ses espoirs se muent peu à peu en une désillusion aussi cruelle que sa foi fut grande. Et lorsque dans sa dure cuirasse perce la flèche du doute, ce sont ses propres vulnérabilités qui finissent par apparaître.

Auteur et interprète : Emmanuel Ritoux, création mai 2026.

Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine

Durée : 35 min

En tournant en dérision la conception stéréotypée de l’amour romantique, c’est plus profondément nos fantasmes, nos aspirations, nos propres contes de fée que cette histoire prétend questionner.

Car, à l’instar de notre héros, à nous aussi furent promis l’Amour, le Bonheur ou la Gloire en échange de quelques dragons à pourfendre…

Street Cheval est le récit d’une fuite dans l’imaginaire, d’une tentative désespérée d’échapper au réel et à la gravité qui nous clouent les pieds au sol.

Cette histoire se déroule dans l’interstice qui existe entre idéal et réalité. Et il y a de la place.

Technique : Kinane Srirou

Aide à l’écriture : Eric Longequel

Regard dramaturgique : Nicolas Mathis (Collectif Petit Travers)

Regard sur le jonglage : Julien Clément (Collectif Petit Travers)

Regard clown : Gina Vila Bruch et Christophe Guétat

Costume : Marnie Langlois

Production : Collectif Petit Travers

Partenaires sur le projet de création en cours (coproduction, accueil, pré-achat, etc…) : La Maison des jonglages, Bondy; Le Samovar, Bagnolet ; La Cascade, Pôle National Cirque – Ardèche – Auvergne Rhône Alpes ; APCIAC (Association de Préfiguration de la Cité Internationale des Arts du Cirque), Lyon Ecole de Cirque de Lyon ; Compagnie Jérôme Thomas, Dijon; La Grille, friche culturelle, Chaley

Centre Culturel Albin Minville, Toulouse ; L’art d’en faire, Joyeuse ; Le Kiwi, Ramonville ; La Roseraie, Bruxelles ; Théâtre Marcel Pagnol, Villeneuve-Tolosane.

Collectif Petit Travers.

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

