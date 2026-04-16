Structure gonflable à Lysséo Lys-Haut-Layon
Structure gonflable à Lysséo Lys-Haut-Layon jeudi 16 avril 2026.
Lys-Haut-Layon
Structure gonflable à Lysséo
135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-23 18:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23
Le centre Aqualudique Lysséo installe son parcours ventrigliss dans le bassin sportif les jeudis des vacances scolaires (zone b) de 15h jusqu’à 18h. .
135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 53 02 60 info@lysseo.eu
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English :
L’événement Structure gonflable à Lysséo Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais
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