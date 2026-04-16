Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Structure gonflable à Lysséo Lys-Haut-Layon

Structure gonflable à Lysséo Lys-Haut-Layon jeudi 16 avril 2026.

Adresse : 135 rue Louis Pasteur

Ville : 49310 Lys-Haut-Layon

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 16 16

Lys-Haut-Layon

Structure gonflable à Lysséo

135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-23 18:00:00

Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23

Le centre Aqualudique Lysséo installe son parcours ventrigliss dans le bassin sportif les jeudis des vacances scolaires (zone b) de 15h jusqu’à 18h.   .

135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 53 02 60  info@lysseo.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Structure gonflable à Lysséo Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais

À voir aussi à Lys-Haut-Layon (Maine-et-Loire)