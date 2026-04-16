Lys-Haut-Layon

Structure gonflable à Lysséo

135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-23 18:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23

Le centre Aqualudique Lysséo installe son parcours ventrigliss dans le bassin sportif les jeudis des vacances scolaires (zone b) de 15h jusqu’à 18h. .

135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 53 02 60 info@lysseo.eu

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English :

L’événement Structure gonflable à Lysséo Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais