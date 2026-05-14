Studio d’été (Festival Héroïnes de 7 lieux) Pôle associatif du DRAC, 15 D Bd Jean Moulin, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 14:00 – 17:30

Gratuit : non Sur inscription. Gratuit pour habitantes du quartier Bellevue. 120€ pour autres publics Stage pour toutes les filles (et femmes) à partir de 13 ans.GRATUIT pour les habitantes de Bellevue (sinon: 120 euros pour les trois jours) Etudiant, Jeune Public, Adulte

Trois jours pour créer, composer, enregistrer ton titre.Tu écris ? Tu chantes ? Tu slames ? Ou tu as simplement envie d’essayer ?Pendant trois après-midi, accompagnée par deux pros (une comédienne et un musicien), viens créer ton propre titre (et pour les plus courageuses, revenir le lendemain pour jouer en public sur la Bête de Scène).Au programme : jeux d’écriture et improvisations trouver ton style : chanson, rap, slam ou spoken word mise en musique et composition enregistrement de ton morceau -Si tu es musicienne, viens avec ton instrument-Si tu ne l’es pas, aucune inquiétude: viens juste avec l’envie d’essayer, d’écrire, de dire, de chanter.Dans la rencontre avec des artistes, découvrir et mettre en œuvre sa créativité. Découvrir la magie d’une parole puissante, oser dire qui l’on est, ce qui nous touche, ce qui nous fait vibrer.Dates : du 7 au 9 juillet (et scène ouverte le 10/07)Publics : toutes filles (et femmes) à partir de 14 ansLieu/asso partenaire : l’Etincelle (pépinière jeunesse)Intervenants : Balthazar BODIN musique, mixet Anne-Gaël GAUDUCHEAU (accompagnement à l’écriture orale, chant)Note : inscription obligatoire (gratuité pour les habitant·e·s de Bellevue)-Par souci de qualité, nous prenons peu de stagiaires. TOUTE INSCRIPTION EST FERME ET DEFINITIVE.-L’inscription se fait obligatoirement à la compagnie (lalunerousse@free.fr), et pour les stagiaires mineures, une autorisation parentale sera à nous fournir.

Pôle associatif du DRAC, 15 D Bd Jean Moulin, Nantes Nantes 44100

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