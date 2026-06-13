Studio Odonymes – Micro ouvert et répétitions Maison de quartier du Dix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-27 15:00 – 19:00

Gratuit : non L’accès au studio et à l’espace convivial est totalement gratuit. Pour nous aider à investir, entretenir le matériel de musique, payer les abonnements de la webradio et faire vivre le collectif, choisissez votre contribution à chaque passage :Tarif « Juste un café / Curieux » : Entrée Libre (0 € ou une pièce dans la cagnotte)Pour qui ? Vous êtes passé dire bonjour, écouter un morceau ou boire un café. Votre présence nous fait déjà plaisir !Tarif « Participant » : 3 € à 5 €Pour qui ? Vous avez posé vos oreilles un moment, discuté du projet de radio, ou utilisé un peu de matériel. Vous aidez à couvrir les frais du jour.Tarif « Musicien / Acteur du projet » : 5 € à 10 €Pour qui ? Vous avez fait une session de répétition, enregistré une chronique ou passé une bonne partie de la fin d’après-midi avec nous. Vous financez l’usure du matériel et le futur de la webradio !Le bonus : Vous avez envie de venir sur toutes les dates, c’est vous qui choisissez votre tarif d’adhésion annuelle. Tout public

Studio Odonymes : Micro ouvert et répétitions ! Venez participer à la création de notre future webradio et partager un moment musical !Répétitions en live, interviews, préparation des contenus pour nos futures diffusions…Venez jeter une oreille, prêter votre voix ou simplement partager un moment convivial au bar associatif. Entrée et sortie totalement libres ! Dès 16 ans (et jusqu’à 116 ans !). Ouvert à tous les genres et à toutes les formes de singularités ou de handicaps. Un moment artistique bienveillant où chaque sensibilité a sa place.

Maison de quartier du Dix Nantes 44100

0666892208 https://artistes-odonymes.fr/



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