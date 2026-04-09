Studio photo participatif Jeu de Paume Rennes Jeudi 23 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Atelier photo participatif pour réaliser une collection de photographies de nos mains, en vue d’un travail sur l’identité visuelle du Jeu de Paume.

En cherchant à renouveler l’identité visuelle la maison en commun et en jouant avec les mots, nous préparons un nouveau Jeu avec nos Paumes : nous vous invitons à participer à la réalisation d’une collection de photographies de nos mains. Elles nous représentent singulièrement, elles racontent nos parcours, nos liens et nos actions. Pour mettre la main à la pâte et apporter votre patte à la collection, Coryse, Ronan et David – photographes de l’association Art2Rennes – vous accueillent pour une séance de shooting dans un studio photographique éphémère. Les images des mains des gens d’ici seront exposées au Jeu de Paume à l’automne prochain et pourraient illustrer les actions à venir sur les supports de communication de l’association.

16 créneaux de 15 minutes

Inscription conseillée auprès du Jeu de Paume au 02.21.02.22.40 ou [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T18:00:00.000+02:00

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http://www.jeudepaumerennes.fr contact@jeudepaumerennes.fr 02.21.02.22.40

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40



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