« Suivez le crayon, dans la nuit », Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg

« Suivez le crayon, dans la nuit » Samedi 23 mai, 19h45, 20h45, 21h45, 22h45 Musée de l’Œuvre Notre-Dame Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:45:00+02:00 – 2026-05-23T20:05:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:45:00+02:00 – 2026-05-23T23:05:00+02:00

« Suivez le crayon, dans la nuit », découvrir et dessiner dans les espaces singuliers du musée, tout public (20 min)

Musée de l’Œuvre Notre-Dame 3 place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368986150 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-de-l-oeuvre-notre-dame

« Suivez le crayon, dans la nuit », découvrir et dessiner dans les espaces singuliers du musée, tout public (20 min)

© Musées de Strasbourg