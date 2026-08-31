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AGENDA · Alençon

Suivez le guide au Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon

mardi 20 octobre 2026 · Alençon

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
61000 Alençon
Département
Orne
Tarif

Alençon

Suivez le guide au Musée des Beaux Arts et de la Dentelle

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 15:15:00

Date(s) :
2026-10-20

Visite guidée tout public de 45 minutes à 14h30. Puis courtes interventions de 15 minutes à 16h et 16h45.
Le 20 octobre

Tarif plein 6€ / tarif réduit 5€ / gratuit moins de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux.

Mythes et légendes dans les collections
Plusieurs figures mythiques peuplent les trois collections permanentes du musée petit tour d’horizon des légendes d’ici et d’ailleurs.

À 14h30 visite guidée de 45 minutes. (Le tarif comprend l’entrée au musée et la visite guidée. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.)

À 16h et 16h45 courtes interventions de 15 minutes. (Sans surcoût au billet d’entrée. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.)   .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07 

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English : Suivez le guide au Musée des Beaux Arts et de la Dentelle

L’événement Suivez le guide au Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CUA ALENCON

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