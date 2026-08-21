Suivez le parcours de l’Orbandale à Chalon-sur-Saône, Office de tourisme, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Suivez le parcours de l’Orbandale à Chalon-sur-Saône 19 et 20 septembre Office de tourisme Saône-et-Loire

Circuit en autonomie avec le plan guide | Possibilité de visite audioguidée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le parcours de l’Orbandale, circuit de découverte touristique du centre-ville de Chalon-Sur-Saône, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Un fléchage sur 2 750 m vous permettra de découvrir 35 points d’intérêt historiques à partir de l’Office de tourisme où un plan guide sera disponible.

Office de tourisme 4 place du Port Villiers, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Venez découvrir le parcours de l’Orbandale, circuit de découverte touristique du centre-ville de Chalon-Sur-Saône, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Un fléchage sur 2 750 m vous de…

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