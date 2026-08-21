Suivez le parcours de l’Orbandale à Chalon-sur-Saône, Office de tourisme, Chalon-sur-Saône
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Suivez le parcours de l’Orbandale à Chalon-sur-Saône 19 et 20 septembre Office de tourisme Saône-et-Loire
Circuit en autonomie avec le plan guide | Possibilité de visite audioguidée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir le parcours de l’Orbandale, circuit de découverte touristique du centre-ville de Chalon-Sur-Saône, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Un fléchage sur 2 750 m vous permettra de découvrir 35 points d’intérêt historiques à partir de l’Office de tourisme où un plan guide sera disponible.
Office de tourisme 4 place du Port Villiers, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Venez découvrir le parcours de l’Orbandale, circuit de découverte touristique du centre-ville de Chalon-Sur-Saône, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Un fléchage sur 2 750 m vous de…
© À Chalon tourisme
À voir aussi à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
- Le Tournoi des Explorateurs Chalon-sur-Saône 22 août 2026
- La Ruta Musical concert à vélo rue Raoul Ponchon Chalon-sur-Saône 22 août 2026
- En famille Les cinq sens Place du Cloitre Chalon-sur-Saône 25 août 2026
- En famille Les cinq sens Place du Cloitre Chalon-sur-Saône 25 août 2026
- Atelier cuir Office de Tourisme Chalon-sur-Saône 26 août 2026