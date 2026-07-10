Sum, Compagnie sons de toile Place Pierre de Coubertin Lillebonne
vendredi 16 octobre 2026 · Place Pierre de Coubertin · Lillebonne
Informations pratiques
Lillebonne
Sum, Compagnie sons de toile
Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:30:00
fin : 2026-10-17 10:55:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17
Créé avec et pour les tout-petits, Sum explore l’expression musicale et gestuelle des corps et leur langage, et peint avec douceur les rapports sensibles qui existent entre nos 5 sens et l’intuition, la communication, la découverte de soi.
Je suis vivant, je suis un corps. Je suis un corps qui ressent, qui s’imprègne et qui écoute. Peu importe la forme, j’agis, je réagis et j’explore encore. Des bruits, des gestes, des sons et des mouvements. Je m’exprime ici et maintenant, dehors et dedans. Je suis un corps patient qui crée en jouant.
Je suis un corps, je suis vivant.
Séances du 16 octobre réservées aux scolaires .
Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr
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English : Sum, Compagnie sons de toile
L’événement Sum, Compagnie sons de toile Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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