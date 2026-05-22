Summer Bedou 1h avec Bedou Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Summer Bedou 1h avec Bedou

Mardi 23 juin 2026 à partir de 21h.

Mardi 30 juin 2026 de 21h à 22h. Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 21:00:00

fin : 2026-06-30 22:00:00

Date(s) :

2026-06-23 2026-06-30

Une heure de rire cet été.

Retrouvez Bedou pendant une heure, après la saison au Vig’s et avant son spectacle à l’Espace Julien.



Vous vous êtes arrachés la première session et la deuxième session, alors tu sais ce qu’on dit jamais 2 sans 3 ! .

Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An hour of laughter this summer.

L’événement Summer Bedou 1h avec Bedou Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille