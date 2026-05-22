Summer Bedou 1h avec Bedou Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement
Summer Bedou 1h avec Bedou Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement mardi 23 juin 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Summer Bedou 1h avec Bedou
Mardi 23 juin 2026 à partir de 21h.
Mardi 30 juin 2026 de 21h à 22h. Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 21:00:00
fin : 2026-06-30 22:00:00
Date(s) :
2026-06-23 2026-06-30
Une heure de rire cet été.
Retrouvez Bedou pendant une heure, après la saison au Vig’s et avant son spectacle à l’Espace Julien.
Vous vous êtes arrachés la première session et la deuxième session, alors tu sais ce qu’on dit jamais 2 sans 3 ! .
Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
An hour of laughter this summer.
L’événement Summer Bedou 1h avec Bedou Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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