Summer Block Party Mur à Gauche / Quartier Saint Charles Biarritz
vendredi 24 juillet 2026 · Mur à Gauche / Quartier Saint Charles · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Summer Block Party
Mur à Gauche / Quartier Saint Charles 21 Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Board Culture Exposure investit Le Mur à Gauche au cœur du quartier Saint-Charles à Biarritz.
Prélude estival de la 3ᵉ édition du B.C.E, ce rendez-vous donnera un avant-gout de l’événement à venir en Octobre. Photo, Skate, Musique, Rencontres…les piliers de notre ADN, version été !
Le temps d’une soirée, Le Mur à Gauche, lieu insolite et authentique du quartier St Charles deviendra notre terrain de jeu.
Le programme
Projection de la sélection du Prix du Public BCE 2026 & Expo photos
Best Trick Contest avec prize money et nombreux lots à gagner
DJ sets par le crew Musique d’Apéritif
Food & Drinks .
Mur à Gauche / Quartier Saint Charles 21 Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@boardcultureexpo.com
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English : Summer Block Party
L’événement Summer Block Party Biarritz a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Biarritz
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