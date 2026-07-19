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Summer Block Party Mur à Gauche / Quartier Saint Charles Biarritz

vendredi 24 juillet 2026 · Mur à Gauche / Quartier Saint Charles · Biarritz

Summer Block Party Mur à Gauche / Quartier Saint Charles Biarritz

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Mur à Gauche / Quartier Saint Charles
Adresse
21 Rue d'Alsace
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Summer Block Party

Mur à Gauche / Quartier Saint Charles 21 Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Board Culture Exposure investit Le Mur à Gauche au cœur du quartier Saint-Charles à Biarritz.
Prélude estival de la 3ᵉ édition du B.C.E, ce rendez-vous donnera un avant-gout de l’événement à venir en Octobre. Photo, Skate, Musique, Rencontres…les piliers de notre ADN, version été !
Le temps d’une soirée, Le Mur à Gauche, lieu insolite et authentique du quartier St Charles deviendra notre terrain de jeu.
Le programme
Projection de la sélection du Prix du Public BCE 2026 & Expo photos
Best Trick Contest avec prize money et nombreux lots à gagner
DJ sets par le crew Musique d’Apéritif
Food & Drinks   .

Mur à Gauche / Quartier Saint Charles 21 Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@boardcultureexpo.com

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English : Summer Block Party

L’événement Summer Block Party Biarritz a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Biarritz

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