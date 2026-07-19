Summer Block Party Mur à Gauche / Quartier Saint Charles Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Summer Block Party

Mur à Gauche / Quartier Saint Charles 21 Rue d’Alsace Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Board Culture Exposure investit Le Mur à Gauche au cœur du quartier Saint-Charles à Biarritz.

Prélude estival de la 3ᵉ édition du B.C.E, ce rendez-vous donnera un avant-gout de l’événement à venir en Octobre. Photo, Skate, Musique, Rencontres…les piliers de notre ADN, version été !

Le temps d’une soirée, Le Mur à Gauche, lieu insolite et authentique du quartier St Charles deviendra notre terrain de jeu.

Le programme

Projection de la sélection du Prix du Public BCE 2026 & Expo photos

Best Trick Contest avec prize money et nombreux lots à gagner

DJ sets par le crew Musique d’Apéritif

Food & Drinks .

Mur à Gauche / Quartier Saint Charles 21 Rue d’Alsace Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@boardcultureexpo.com

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English : Summer Block Party

L’événement Summer Block Party Biarritz a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Biarritz